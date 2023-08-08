اقمار ايلون ماسك تجوب سماء الشرق الاوسط

تابع ملايين المواطنيين في الشرق الاوسط أقمار "ستارلينك G6-8 الصناعية" التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لأيلون ماسك وهي تجول سماء المنطقة حيث التقطو لها صورا نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي

وظهرت الاقمار وقد اصطفت بتناسق وراء بعضها البعض في سماء المنطقة في مشهد بهي شد به المتابعين وكانت فرصة لدى الالاف لالتقاط الصور النادرة والظريفة لها

وكانت وكالات انباء دعت المواطنين لعدم تفويت الفرسة لمشاهدة اقمار "ستارلينك G6-8 الصناعية" التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لأيلون ماسك، التي من المقرر ان تمر من سماء المنطقة، وسيتم مشاهدتها بالعين المجردة بوضوح بين الساعة 20:45 والساعة 20:49 من الاتجاه الشمالي الغربي وستسير باتجاه الشرق.

وهي مخصصة لتزويد الكرة الأرضية بالانترنت

سلسلة أقمار "ستارلينك G6-8 الصناعية" التابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لأيلون ماسك، في سماء الرمثا والسلط والزرقاء!#الأردن https://t.co/psPOqEdfIk — General Inspector (@GeneralInspect3) August 8, 2023