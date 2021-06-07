اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في العراق لأول مرة منذ 2019

البؤرة الجديدة ظهرت في حقل دواجن يضم 88 ألف دجاجة.

أعلنت السلطات العراقية ظهور بؤرة لفيروس أنفلونزا الطيور، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.

وقالت الخلية الحكومية الخاصة بمتابعة مرض إنفلونزا الطيور في محافظة البصرة (جنوب)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها رصدت بؤرة جديدة لفيروس أنفلونزا الطيور في أحد حقول الدواجن بمنطقة جبل سنام جنوبي المحافظة.

وأضافت: "سيتم عقد اجتماع طارئ يوم غد (الثلاثاء) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بغلق الحقول المصابة في قضاء الزبير وناحية سفوان" جنوبي المحافظة.

من جانبه، قال مصدر في المستشفى البيطري الحكومي بالبصرة إن البؤرة الجديدة ظهرت في حقل دواجن يضم 88 ألف دجاجة.

وأمس الأحد، قال مدير المستشفى البيطري في محافظة البصرة، رياض محمد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه "تم إتلاف أكثر من 45 ألف دجاجة ضمن حقل للدواجن بقضاء الزبير، وهناك حالات نفوق لدواجن أخرى موجودة بباقي الحقول في جنوب غرب البصرة" إثر إصابات فيروسية، دون الإشارة لأنها إنفلونزا الطيور.

وكانت السلطات العراقية أعلنت، الأحد، إعدام آلاف الطيور الداجنة (دون تحديد رقم بعينه) في 4 محافظات بغداد والأنبار (غرب) وواسط والبصرة (جنوب) جراء إصابات بفيروس، لم تكشف السلطات نوعه.

وكانت آخر مرة للإعلان عن إصابات بإنفلونزا الطيور بالعراق عام 2019، إذا أعدمت السلطات آنذاك ملايين الحيوانات الداجنة، بمحافظات شمال وشرق البلاد.

وإنفلونزا الطيور المعروف بـ(H5N1) من الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الحيوانات بشكل عام والطيور الداجنة بشكل خاص، ويسبب نفوق الطيور المصابة خلال أيام.