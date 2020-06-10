اكتشاف حاوية مليئة بالجثث ومقبرة جماعية في منطقتين انسحبت منهما قوات حفتر

اعلنت حكومة الوفاق الليبية الأربعاء، العثور على حاوية مليئة بالجثث المتفحمة في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس، وكذلك على مقبرة جماعية في مدينة ترهونة، واللتين تمكنت من انتزاعهما من قوات المشير خليفة حفتر.

ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حاوية مليئة بالجثث المتفحمة.

وقال المركز إن الفيديو يظهر ويؤكد "استمرار وحشية جرائم ميليشيات حفتر الإرهابية"، في اشارة الى شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر، دون الإشارة إلى أعداد الضحايا أو تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن قوات حكومة الوفاق بسطت سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس في 3 حزيران/ يونيو الجاري، وعلى منطقة قصر بن غشير، الواقعة جنوبي طرابلس في الرابع من الشهر ذاته.

كما اعلنت حكومة الوفاق العثور على مقبرة جماعية في ترهونة. مضيفة انه جرى البدء باستخراج الجثث منها.

وقالت ان بعض الجثث في هذه المقبرة ان بعضها كان مكبل اليدين، واحداها لطفلة عمرها 12 سنة كانت هي الاخرى مكبلة اليدين.

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

