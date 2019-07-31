اكتشاف ديار قوم لوط على الشاطئ الشرقي للبحر الميت

أعلن عالم آثار اردني مرموق الاربعاء، أنه تمكن من اكتشاف ديار قوم النبي لوط عليه السلام على الشاطئ الشرقي للبحر الميت غربي المملكة.

وكتب الدكتور محمد وهيب استاذ علم الاثار في معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية في صفحته على فيسبوك: "الى محبي اخبار الاكتشافات الجديده / بالامس اكتشاف المغطس على الجانب الشرقي لنهر الاردن ،، الان واليوم اكتشاف ديار النبي لوط على الشاطئ الشرقي للبحر الميت قرب غور الصافي، ارض الاردن المباركه والكتب المقدسه والحياة المشتركة".

واضاف "نعم اكتشاف ديار ( قرى ومدن ) النبي لوط عليه السلام في ضوء نتائج التنقيبات الاثرية الميدانية، واستمر البحث لاكثر من عشرون عاما لنصل اليوم الى تحديد المكان بدقه، لنعلن عنه باثباتات وبراهين علميه ذات دلائل قطعيه وليست نسبيه، فالحمد لله".

وكان وهيب قد اكتشف موقع مغطس السيد المسيح على الشاطئ الشرقي من نهر الاردن، وقدم أدلة واثباتات جعلت الفاتيكان يعتمد الموقع، وفي الوقت نفسه يتجاهل موقع المغطس الذي زعمت اسرائيل انه موجود على الشاطئ الغربي للنهر.

