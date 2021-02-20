اكتشاف سلالة جديدة متحورة من كورونا في تونس

شهد العالم مؤخرا الإعلان عن عدة سلالات متحورة من كورونا، أبرزها البريطانية والجنوب إفريقية.

أعلن مسؤول تونسي، السبت، اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في بلاده.

أفاد بذلك رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، الهاشمي الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة بالعاصمة تونس.

وقال الوزير: "تم التعرف على سلالة متغيرة (متحورة) لهذا الفيروس في تونس، وعملية التشخيص الجيني ما زالت متواصلة حسب المعايير والتوصيات المعمول بها".

وأوضح أن "نتائج التقصي الأولي لهذا التغيّر الجيني لم تثبت إلى حد الآن خطورة معينة سواء على مستوى الأعراض أو سرعة انتشار الفيروس".

وشهد العالم مؤخرا الإعلان عن عدة سلالات متحورة من كورونا، أبرزها البريطانية والجنوب إفريقية.

وتسبب ذلك في مخاوف كبيرة بين الأوساط الطبية حول العالم بشأن فعالية اللقاحات الموجودة في التعامل مع تلك السلالات، خصوصا أنها تتسم بسرعة الانتشار.

وحتى الجمعة، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في تونس 226 ألفا و740، منها 7 آلاف و719 وفاة، و187 ألفا و753 حالة شفاء.

المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة