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اكتشاف كبسولة زمنية عمرها 9 الاف عام في الاردن

منشور 22 شباط / فبراير 2022 - 07:13
الكبسولة الزمنية ستساهم في كتابة تاريخ الاردن
الكبسولة الزمنية ستساهم في كتابة تاريخ الاردن

اعلن في الاردن عن اكتشاف كبسولة زمنية عمرها 9 آلاف عام قال المسؤولون انها "ستساعدنا على فهم ماضينا بشكل أفضل" كما انها ستعطي معلومات وفرصة لكتابة تاريخ الاردن بشكل ادق

كبسولة زمنية في الاردن 

وقال مدير دائرة الآثار العامة في الأردن، فادي عبدالله بلعاوي إن "هبة الله للأردن حولت البلاد إلى متحف مفتوح يوجد فيه العديد من المواقع"، مشيرا إلى أن "دائرة الآثار أمام مهمة شاقة للحفاظ على هوية الأردن والوزارة تسعى إلى فهم السلوك البشري".

وبين أن "علم الآثار في كل يوم من خلال الحفريات يذهلنا وللأردن نصيب كبير من الإنتاج"، مؤكدا أن "الحفريات الأثرية هي الجانب الأثري لعلم الآثار".

وأوضح الوزير أن "التقنية للبحث الأثري تطورت ما ساعدنا من اكتشاف العديد من الاكتشافات العالمية التي تثري متاحفنا ومتاحف العالم".

 

 

الكبسولة الزمنية ستساهم في كتابة تاريخ الاردن

وقال رئيس جامعة الحسين بن طلال عاطف الخرابشة إن "الاكتشاف الأثري سيساهم في كتابة تاريخ الأردن قبل التاريخ"، موضحا أن "الاكتشاف مرتبط بتجمعات الصيادين في العصر الحجري الحديث، وهو ثمرة بحث استمر 9 سنوات مع السفارة الفرنسية".

من جهته قال وزير السياحة نايف الفايز إن الاكتشاف الأثري "الكبسولة الزمنية" يعتبر اضافة نوعية للاكتشافات عن الحضارات الماضية في الأردن، لافتا إلى أن الأردن يمتاز بمواقع سياحية مثل القصور الصحراوية، وجرش، والبترا، فقطاع السياحة في الأردن يعتبر ركنا أساسيا للاقتصاد، وتسعى الوزارة لتطوير المواقع السياحية وتأهيلها والترويج لها.

 

 

ويعود هذا الإكتشاف إلى ثقافة جديدة سميت بالثقافة الغسانية وهي ثقافة مجتمع الصيادين خلال العصر الحجري الحديث، اللذين مارسوا الصيد الجماعي للغزلان باستخدام المصائد الحجرية الضخمة، كما اكتشف مخيمات لهذه الثقافة بالقرب من المصائد الحجرية، حيث تشير هذه المخيمات على العديد من الأدلة التي تتعلق بالصيد الجماعي.

وأكدت السفيرة الفرنسية بالأردن فيرونيك فولاند- عنيني، التعاون المثمر بين الأردن وفرنسا لإبراز وتسليط الضوء على المواقع  الأثرية المتميزة في المملكة، لافتة الى أنه يعمل في الأردن العديد من البعثات الأثرية الفرنسية  في مواقع متعددة يعود تأريخها إلى ما قبل التاريخ وحتى العصر المملوكي.

 

 

ما هي الـ كبسولة الزمنية؟

والكبسولة الزمنية هي مخبأ تاريخى للمتاع أو المعلومات، يقصد بها عادة التواصل مع الناس في المستقبل ومساعدة علماء الآثار وعلماء الأنثروبولوجيا أو المؤرخين، يتم إنشاء كبسولات الزمن أحيانا ودفنها في الاحتفالات مثل وجود معرض عالمي أو وضع حجر الأساس لمبنى أو غيرها من الاحتفالات.

 

 

كلمات دالة:الكبسولة الزمنيةالاردناثار الاردن

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