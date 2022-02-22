اكتشاف كبسولة زمنية عمرها 9 الاف عام في الاردن

اعلن في الاردن عن اكتشاف كبسولة زمنية عمرها 9 آلاف عام قال المسؤولون انها "ستساعدنا على فهم ماضينا بشكل أفضل" كما انها ستعطي معلومات وفرصة لكتابة تاريخ الاردن بشكل ادق

كبسولة زمنية في الاردن

وقال مدير دائرة الآثار العامة في الأردن، فادي عبدالله بلعاوي إن "هبة الله للأردن حولت البلاد إلى متحف مفتوح يوجد فيه العديد من المواقع"، مشيرا إلى أن "دائرة الآثار أمام مهمة شاقة للحفاظ على هوية الأردن والوزارة تسعى إلى فهم السلوك البشري".

وبين أن "علم الآثار في كل يوم من خلال الحفريات يذهلنا وللأردن نصيب كبير من الإنتاج"، مؤكدا أن "الحفريات الأثرية هي الجانب الأثري لعلم الآثار".

وأوضح الوزير أن "التقنية للبحث الأثري تطورت ما ساعدنا من اكتشاف العديد من الاكتشافات العالمية التي تثري متاحفنا ومتاحف العالم".

قبل 9 آلاف عام "العصر الحجري" جلس مجموعة من الصيادين الأردنيين في بادية معان الشرقية وقاموا بوضع مجموعة من الأدوات المستخدمة في حينه في صندوق "كبسولة زمنية" من أجل أن تتطلع عليها الأجيال القادمة من الأردنيين ولتقول لهم أن هذه البقعة الجغرافية" الأردن" كانت مسرح يعج بالحياة — راعي الجريدة (@Mohamd_AJARMA) February 22, 2022

الكبسولة الزمنية ستساهم في كتابة تاريخ الاردن

وقال رئيس جامعة الحسين بن طلال عاطف الخرابشة إن "الاكتشاف الأثري سيساهم في كتابة تاريخ الأردن قبل التاريخ"، موضحا أن "الاكتشاف مرتبط بتجمعات الصيادين في العصر الحجري الحديث، وهو ثمرة بحث استمر 9 سنوات مع السفارة الفرنسية".

من جهته قال وزير السياحة نايف الفايز إن الاكتشاف الأثري "الكبسولة الزمنية" يعتبر اضافة نوعية للاكتشافات عن الحضارات الماضية في الأردن، لافتا إلى أن الأردن يمتاز بمواقع سياحية مثل القصور الصحراوية، وجرش، والبترا، فقطاع السياحة في الأردن يعتبر ركنا أساسيا للاقتصاد، وتسعى الوزارة لتطوير المواقع السياحية وتأهيلها والترويج لها.

ويعود هذا الإكتشاف إلى ثقافة جديدة سميت بالثقافة الغسانية وهي ثقافة مجتمع الصيادين خلال العصر الحجري الحديث، اللذين مارسوا الصيد الجماعي للغزلان باستخدام المصائد الحجرية الضخمة، كما اكتشف مخيمات لهذه الثقافة بالقرب من المصائد الحجرية، حيث تشير هذه المخيمات على العديد من الأدلة التي تتعلق بالصيد الجماعي.

وأكدت السفيرة الفرنسية بالأردن فيرونيك فولاند- عنيني، التعاون المثمر بين الأردن وفرنسا لإبراز وتسليط الضوء على المواقع الأثرية المتميزة في المملكة، لافتة الى أنه يعمل في الأردن العديد من البعثات الأثرية الفرنسية في مواقع متعددة يعود تأريخها إلى ما قبل التاريخ وحتى العصر المملوكي.

ما المقصود ب #الكبسولة_الزمنية

هي بمثابة صندوق يخبأ به معلومات من زمن قديم للاجيال القادمة مثل مستندات او اسلحه او عملات او ذهب... عادة ما يتم حفظها في الحفلات او المناسبات الكبيرة انذاك للزمن القادم وللدلالة على ذلك الحدث pic.twitter.com/ZKOdacjugu — Muath Mbaidheen (@Muath_Mbaidheen) February 22, 2022

ما هي الـ كبسولة الزمنية؟

والكبسولة الزمنية هي مخبأ تاريخى للمتاع أو المعلومات، يقصد بها عادة التواصل مع الناس في المستقبل ومساعدة علماء الآثار وعلماء الأنثروبولوجيا أو المؤرخين، يتم إنشاء كبسولات الزمن أحيانا ودفنها في الاحتفالات مثل وجود معرض عالمي أو وضع حجر الأساس لمبنى أو غيرها من الاحتفالات.