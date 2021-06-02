اكتشاف مقبرة جديدة في مدينة ترهونة الليبية

منذ يونيو/ حزيران 2020، اكتشفت الهيئة العديد من المقابر الجماعية في ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قبل التاريخ المذكور.

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) الأربعاء، اكتشاف مقبرة جديدة في المشروع الزراعي بترهونة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: "تم اكتشاف مقبرة جديدة في المشروع الزراعي بترهونة وجاري انتشال الجثث"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2020، اكتشفت الهيئة العديد من المقابر الجماعية في ترهونة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قبل التاريخ المذكور.

وعانت ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر بدعم من دول عربية وغربية الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يسود البلاد اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر من حين لآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدم في المفاوضات العسكرية والسياسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.