اكتشاف 11 إصابة جديدة بكورونا في سجون المغرب

حسب بيانات وزارة الصحة، بلغت إصابات كورونا في المغرب 2820، منهم 138 وفاة.

أعلنت السلطات المغربية الأحد، إصابة سجينين و9 موظفين بالسجون، بفيروس كورونا.

وقالت المندوبية (المديرية) العامة للسجون (حكومية)، في بيان، إن “سجينين و9 موظفين يعملون في السجون أصيبوا بكورونا”.

وأضافت: “نسبة الإصابة بكورونا في السجون ضعيفة بالنسبة لعدد السجناء والموظفين البالغ 80 ألف سجين، و10 آلاف و200 موظف”.

وأشارت إلى أن الموظفين العاملين في السجون يخضعون لحجر صحي داخلها لمدة أسبوعين قبل أن يتم استبدالهم، في إطار إجراءات منع تفشي كورونا.

وبتسجيل الإصابات الجديدة، يرتفع إجمالي السجناء والعاملين بالسجون المصابين بكورونا إلى 3 سجناء و13 موظفا.

ولم تذكر إدارة السجون المغربية إن كان المصابون الجدد بالفيروس في السجون مشمولين ضمن الإحصائية الإجمالية للإصابات التي أعلنتها وزارة الصحة، في وقت سابق الأحد.

وحسب بيانات وزارة الصحة، بلغت إصابات كورونا في المغرب 2820، منهم 138 وفاة.

وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و373 ألفا، توفي منهم أكثر من 163 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 612 ألفا، حسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

