اكثر الشعوب العربية استهلاكا للحوم

تصدرت فلسطين قائمة الدول العربية الاكثر استهلاكا للحوم وفق ارقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة،
وقال التقرير الاممي ان الفلسطينيون يستهلكون 97 كيلوغراما للفرد الواحد سنويا
وتلي فلسطين عدة دول خليجية:
- الكويت بمعدل استهلاك يفوق 67 كيلوغرام سنويا للفرد
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الإمارات بأكثر من 62 كيلو
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السعودية بحوالي 54 كيلوغرام للفرد سنويا،
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سلطنة عُمان بمعدل استهلاك يزيد عن 43 كيلو للفرد سنويا.
عالميا لا تزال الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة في الصدارة
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