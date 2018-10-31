اكراد سوريا ينددون برفض الاوروبيين استقبال رعاياهم من الدواعش

ارشيف

انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا الأربعاء في بروكسل رفض الدول الاوروبية استقبال رعاياها من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الأسرى لدى المقاتلين الاكراد.

وقال عبد الكريم عمر المكلف الشؤون الخارجية داخل الإدارة الكردية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إن المقاتلين الأجانب الأسرى وعائلاتهم يتحدرون من 46 بلدا.

وأوضح أن القوات الكردية الخاصة تحتجز 790 رجلا في سجن في حين نقلت 584 امرأة و1250 طفلا الى مخيمين.

وتابع أن "كل دول الاتحاد الاوروبي معنية لكن ولا دولة طلبت منا تسليم رعاياها. يرفضون تحمل مسؤولياتهم ونتحمل نحن هذا العبء".

وأضاف "هؤلاء السجناء خطرون وارتكب البعض مجازر بحق المدنيين. لا يمكننا معالجة هذه المشكلة بأنفسنا بسبب إنعدام الاستقرار في منطقتنا". وتابع أن "ثغرة أمنية قد تسمح لهم بالفرار".

ورفض كشف عدد رعايا دول الاتحاد الاوروبي الاسرى موضحا أن "ذلك غير مهم".

وذكر أن بلجيكا وافقت على استقبال فقط أولاد رعاياها الاسرى.

وقال عمر "نحن على قناعة بأنه يجب عدم تفرقة الأولاد عن الامهات ولم يطلب أي بلد استعادة الاسر".

وقال طبيب نفسي بلجيكي لدى عودته من زيارة المخيمين الذين أقيما لاسر الجهاديين أن هناك 15 ولدا مع أمهاتهم البلجيكيات.

وذكر "كان في امكاننا إعادتهم أذا سمحت لنا الحكومة البلجيكية القيام بذلك".وأعرب عن قلقه حيال صحة بعض الأولاد "المرضى".