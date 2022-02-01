اكرانيا تشيد بالدعم العسكري وروسيا تنفي الرد على أمريكا بشأن مقترحات أمنية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية، نفى اليوم الثلاثاء تقارير عن أن موسكو قدمت للولايات المتحدة ردا كتابيا على مقترحات واشنطن بشأن الضمانات الأمنية، التي طلبتها روسيا.

اميركا تزعم تلقي ردا من روسيا

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد قال أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة تلقت ردا كتابيا بخصوص هذا الأمر من موسكو.

وردت واشنطن وبروكسل، الأسبوع الماضي، على مطالب موسكو بضمانات أمنية ملزمة قانونيا وسط مواجهة بشأن اعتزام أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن الرد لم يعالج المطالب الأمنية الرئيسية لموسكو، لكن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله، إن الرد ما زال قيد الإعداد.

أوكرانيا تشيد بأكبر دعم عسكري تحظى به منذ 2014

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن الدعم العسكري والدبلوماسي الغربي لبلاده بلغ أعلى مستوى له منذ ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، فيما تسود مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال زيلينسكي، أمام البرلمان الأوكراني، إن “الدعم الذي تحظى به أوكرانيا هو الأكبر منذ 2014، إنه غير مشروط ومتواصل”.

وأضاف زيلينسكي، أن أوكرانيا ستزيد حجم قواتها المسلحة 100 ألف جندي خلال الثلاث سنوات القادمة، مشيرا إلى أن اقتصاد أوكرانيا يستقر،

كما حث المشرعين على البقاء متحدين، وعدم إثارة الذعر، بشأن تهديد روسيا بشن هجوم عسكري، وعبر عن أمله في الاتفاق قريبا على موعد جولة أخرى من محادثات السلام مع روسيا وفرنسا وألمانيا.