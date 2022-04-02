الآلاف يؤدون التراويح في الأقصى في ثاني ايام رمضان

أدّى عشرات الآلاف صلاة التراويح في المسجد الأقصى في القدس المحتلة السبت، في ثاني ايام شهر رمضان المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 50 ألف مصل أدّوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء السبت، فلسطينيين اربعة في منطقة باب العامود، وسط مدينة القدس.

وقال شهود إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا وقاصرا فلسطينيين من منطقة باب العامود، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.

وبحسب الشهود، تشهد منطقة باب العامود توترا كبيرا، وسط محاولات من قوات الشرطة الإسرائيلية، منع تجمهر الشبان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمع الفلسطينيون بشكل مكثف في منطقة باب العامود خلال شهر رمضان، ما يدفع الشرطة الإسرائيلية أحيانا لتفريقهم؛ الأمر الذي يحدث أجواء توتر في المدينة المقدسة.

وفي رمضان الماضي، شهدت القدس اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة في محيط الأقصى وباب العامود وحي الشيخ جراح، ما أسفر عن إصابة مئات الفلسطينيين بينهم حالات خطرة، واعتقال العشرات.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن معركة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بين 10 و21 مايو/ أيار 2021، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.

"فترة صعبة"

الى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه لا يمكن تنفيذ الخطوات التي تهدف لتحسين الحياة والاقتصاد بالضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في ظل التدهور الأمني.

وقال غانتس في رسالة مسجلة عبر صفحة منسق الحكومة الإسرائيلية: "لن تقبل إسرائيل بوقوع اعتداءات على أراضيها، الجهات الأمنية المختصة تنظر حاليا في الخطوات الممكن اتخاذها تجاه السكان الفلسطينيين خلال شهر رمضان مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية".

وأضاف: " نشهد فترة صعبة من الهجمات وهو واقع لا يمكننا التسليم به ونعمل في مواجهته بقوة وبحزم".

وتابع: "في الفترة الأخيرة نروج بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لسلسلة من الخطوات التي تهدف الى تحسين جودة الحياة والاقتصاد في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لكن في ظل الوضع الأمني المتدهور لن نستطيع مواصلة العمل على تطبيقها إلا بعودة الهدوء وعودة الاستقرار الأمني".