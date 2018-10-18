الآلاف يحيون مولد السيد البدوي في مصر (فيديوهات وصور)

مولد السيد البدوي

توافد الآلاف من أتباع الطرق الصوفية من أنحاء مصر الى مدينة طنطا الخميس للمشاركة في الإحتفالات الرسمية بمولد "السيد أحمد البدوي" وإحياء الليلة الختامية.

ووفقا لمشايخ الصوفية، يسعى المشاركون في الاحتفال للتبرك بأحد "أولياء الله الصالحين وآل البيت"، فصاحب المولد هو الشيخ أحمد بن على إبراهيم البدوي المولد في مدينة فاس المغربية، والذي ينتهي نسبه للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أما لقب البدوي فقد أطلق عليه لأنه كان يرتدي لثاما على وجهه كعادة البدو في شمال أفريقيا.

وبجانب التبرك، يعد المولد –يتم الاحتفال به منذ ثمانمئة عام- مناسبة اجتماعية تحمل معها العديد من العادات والتقاليد، وفي الوقت ذاته تعد مناسبة اقتصادية تعود بالنفع على قطاع عريض من المستفيدين.

والخميس، أقامت جميع الطرق الصوفية سرادقات الإحتفالات ولافتات تعلن عن هوية الطريقة في شوارع مدينة طنطا وبجوار المسجد الأحمدي كما أقامت وزارة الأوقاف سرادقات رسمية في الساري المجمع للاحتفالات.

وتوافد أبناء الوجه القبلي من أهالي الصعيد ومعهم الذبائح لإطعام الفقراء والمساكين وامتلأت السرادقات بالطعام والشراب وتوافد كبير للفقراء والمساكين.

وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار توافد الآلاف من جميع محافظات مصر طيلة أيام الأسبوع لزيارة مسجد سيدى أحمد البدوى من أجل الاحتفال بذكرى مولده والذي يختتم اليوم الخميس.

وكانت محافظة الغربية استعدت للاحتفال بالمولد بجميع القطاعات المختلفة وشدد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على ضرورة توفير كل الخدمات لزوار المسجد الأحمدى ومقام القطب الصوفى.

واستعدت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية لتأمين الاحتفال بالمولد بوضع كاميرات مراقبة بجميع أماكن التجمعات والميدان الأحمدى وأماكن الاحتفال مع نصب بوابات إلكترونية بمداخل المسجد والشوارع المحيطة ومنطقة السارى.

ومن أبرز ما يميز احتفالات مولد السيد البدوي "المواكب الكبيرة"، التي تسير إلى المولد من مختلف المحافظات، حيث يشد المئات من محبي الطرق الصوفية الرحال خلال مسيرات مكونة من مئات المواطنين مستخدمين الجمال وعربات تجرها الخيول، أو سيرا على الأقدام باتجاه طنطا، في رحلة قد تستغرق أياما حتى الوصول إلى مكان المولد.

الموالد عادة شعبية مصرية خالصة استمدها المصريون من أجدادهم المصريين القدماء، حيث وجدت عادات ومظاهر مماثلة يجتمعون فيها ويتناولون فيها الحلوى والفسيخ والرنجة في جو اجتماعي لا يخلو من الغناء.