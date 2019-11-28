الآلاف يخرجون في مواكب التشييع جنوب العراق

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن آلاف الأشخاص خرجوا، اليوم الخميس، في مواكب تشييع رغم حظر التجول المفروض على محافظات جنوب العراق.

وأدت الصدامات في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار إلى مقتل 22 شخصا، فيما أحرق متظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في بيان لها إنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين"، بحسب موقع "بغداد اليوم" العراقي.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوب الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة