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الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع تصاعد الهجمات انطلاقا من غزة

الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تتوقع تصاعد الهجمات انطلاقا من غزة
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