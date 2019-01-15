الأحمد: زيارة رئيس السلطة إلى دمشق واردة وستكون قريبة

شارك الأحمد في افتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين في دمشق

كشف القيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، عن زيارة قريبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى سوريا.

وذكر الأحمد في تصريحات لصحيفة "وطن" التابعة للنظام السوري، إن زيارة عباس إلى دمشق"واردة في أي وقت، وستكون قريبة".

وأضاف: "أنا اليوم في دمشق بزيارة معلنة، وليس سرا هناك من سبقني قبل أيام في زيارات غير معلنة".

وشارك الأحمد الذي يزور دمشق، في افتتاح مكتب لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، في دمشق.

ورأى أن "سوريا تتعافى وخياراتها لا تزال واضحة وبوصلتها لا تزال تتجه صوب فلسطين، وهذا سيكون له انعكاس ليس فقط على القضية الفلسطينية، وإنما أيضاً على عموم المنطقة» على وحد وصفه.

وجمدت الجامعة العربية عضوية سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، على خلفية الحرب الدائرة هناك، فيما أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، وأخرى خفضت علاقاتها مع سلطات النظام.