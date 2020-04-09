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الأحمر: توجيهات هادي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار

منشور 09 نيسان / أبريل 2020 - 12:16
نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر
نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر

أعلن نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر، أن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار

وأكد الأحمر أن توجيهات الرئيس اليمني تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، للتفرغ لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أمس الأربعاء، أنه سيبدأ وقف إطلاق النار ضد الحوثيين في اليمن بداية من ظهر الخميس 9 أبريل (توقيت المملكة) ولمدة أسبوعين.

وصرح مسؤولون سعوديون بأن وقف إطلاق النار في اليمن يهدف لتشجيع الحوثيين على دخول محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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