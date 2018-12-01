العثور على قائد الأسطول الامريكي الخامس ميتا في مقر إقامته بالبحرين

خدم ستيرني في البحرية الأمريكية لمدة 36 عاما

أعلنت البحرية الأمريكية، السبت، العثور على قائد الأسطول الخامس، الأدميرال سكوت ستيرني، ميتا في مقر إقامته بالبحرين.



جاء ذلك في بيان لقائد العمليات البحرية الأمريكية، الأدميرال جون ريتشاردسون، نشر على صفحة البحرية الأمريكية على موقع "تويتر".

وقال ريتشاردسون: "من واجبي إبلاغكم أننا علمنا بأنه تم، السبت، العثور على الأدميرال المسؤول عن عمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، سكوت ستيرني، ميتا بمقر إقامته في البحرين".

وأضاف أنّ تحقيقات مشتركة جارية حاليا من قبل دائرة التحقيقات الجنائية البحرية الأمريكية ووزارة الداخلية البحرينية؛ لمعرفة أسباب الوفاة.



وأكد أنه حتى الساعة 21:44 ت.غ "لا وجود لشبهة جنائية".



وخدم ستيرني في البحرية الأمريكية لمدة 36 عاما، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.