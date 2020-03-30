الأرجنتين تمدد الحجر الإلزامي أسبوعين لمواجهة كورونا

أعلنت الأرجنتين الاثنين تمديد فترة الحجر الالزامي 14 يوما لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به 820 شخصا في البلاد وأودى بعشرين آخرين منذ بداية آذار/ مارس.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز: “القرار الذي اتخذناه هو تمديد الحجر الصحي حتى يوم عيد الفصح بناء على توصية الخبراء من أجل مواصلة السيطرة على انتقال” الفيروس.

وأضاف أن مواطنيه يجب أن يكونوا راضين عن النتائج التي تم تحقيقها في مواجهة كوفيد- 19.

وأردف: “هي حرب ضد جيش غير مرئي يهاجمنا في أماكن لا نتوقعها أحيانا”. (أ ف ب)