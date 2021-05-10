الأردنيون يتظاهرون لليوم الثاني مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي

التقى وزير الخارجية الاردني بالوكالة علي العايد اليوم سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة في القدس.

نفذ المئات من الأردنيين الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، دعما للفلسطينيين في القدس، مجددين مطالبتهم بطرد السفير.

ورفض المحتجون "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح"، وفق ما أفادت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية.

وردد المعتصمون هتافات تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان، كما رفع المحتجون أعلام الأردن وفلسطين.

وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطيني وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.

"جريمة واعتداء غاشم"

الى ذلك، التقى وزير الخارجية الاردني بالوكالة علي العايد اليوم سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة في القدس.

وقال العايد خلال اللقاء إن ما قامت به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هذا اليوم جريمة واعتداء غاشم وانتهاك صارخ غير مقبول ومدان.

وأشار إلى أن إسرائيل واصلت انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين في مخالفة للقانون الدولي و الوضع التاريخي والقانوني القائم ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

وأوضح العايد أن المملكة وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تُكرس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية.

وأشار إلى أن المملكة تواصل تحركاتها واتصالاتها مع المجتمع الدولي لبلورة تحرك دولي فاعل لحماية القدس ومقدساتها وسكانها من الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية واللاإنسانية وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.

وشدد العايد على اهمية مواقف الاتحاد الأوروبي ودوله في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها ضد المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

ووضع العايد سفراء الاتحاد الأوروبي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين لدعم واسناد المقدسيين في حي الشيخ جراح للحفاظ على حقهم الشرعي في منازلهم التي يملكونها والتي يعتبر المساس به مخالفة للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني.(عمون)