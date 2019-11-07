الأردن أبلغ إسرائيل بمنع الدخول للباقورة

قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الأردنية أبلغت الجهات الإسرائيلية، بأنها لن تسمح اعتبارا من الأحد المقبل، للإسرائيليين بدخول مناطق الباقورة والغمر الأردنية، والتي كانت مؤجرة وفقا لملحق خاص باتفاقية وادي عربة عام 1994، وانتهت الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن الجهات الأردنية بعثت لرئيس المجلس الإقليمية لما يسمى "عيمق هيردين" عيدان غرينباوم أن المناطق الأردنية، سيمنع دخول الإسرائيليين إليها.

وشهدت عمان قبل نحو أسبوعين، مباحثات مع مبعوثين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حاولوا خلالها الربط بين ملف إطلاق سراح المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، مقابل تمديد اتفاق تأجير الباقورة والغمر لإسرائيل.

وقال موقع "آي24" العبري، إن المباحثات عن الجانب الإسرائيلي أدارها مستشار الأمن القومي مائير بن شطريت، ومسؤولين آخرين، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأثاروا حينها مسألة الإفراج عن المعتقلين وتسوية قضية الباقورة والغمر أو منح تمديد للإسرائيليين بالاستمرار في العمل بالأراضي الزراعية.

وأشار المسؤولون الأردنيين إلى أن عمّان رفضت الاقتراح، وحذرت إسرائيل من الاستمرار في هذا الخط، لأنه "ستكون هناك عواقب وخيمة على العلاقات".

يشار إلى أن ملحق الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة، كان يصر على إعادة الأراضي للسيادة الأردنية مع انتهاء فترة التأجير والتي جاء في المحلق أنها لمدة 25 عاما، وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه الأراضي ستعاد للأردن، وسنضطر لإيجاد أراض زراعية بديلة وتسويتها داخل إسرائيل.