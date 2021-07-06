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الأردن.. "أمن الدولة" تحدد موعد النطق بالحكم في "قضية الفتنة"

منشور 06 تمّوز / يوليو 2021 - 11:36
محكمة أمن الدولة في الأردن
محكمة أمن الدولة في الأردن

حددت محكمة أمن الدولة في الأردن، يوم الاثنين المقبل، موعدا للنطق بالحكم في قضية "الفتنة" والمتهم بها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الثلاثاء.

وكانت محكمة أمن الدولة رفضت في وقت سابق دعوة قائمة من 27 شاهدا التي تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، من أجل الإدلاء بشهاداتهم في القضية أمام المحكمة.

وتعقد محكمة أمن الدولة جلساتها التي انطلقت في 21 يونيو الماضي في "قضية الفتنة" بسرية، من دون أن يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، كما تم تقديم إفادات دفاعية خطية للمتهمين.

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