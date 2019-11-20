الأردن: إعلان نتنياهو نيته ضم وادي الأردن بمثابة قتل كل الجهود السلمية

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في تغريدة، الأربعاء، إن “إعلان رئيس وزراء إسرائيل نيته العمل على ضم وادي الأردن المحتل هو إعلان قتل كل الجهود السلمية”.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قد اعرب مساء اول امس الاثنين عن دعمه لمشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل وادي الأردن ، الذي يشكل حوالي ربع الضفة الغربية.

وثمن الصفدي في التغريدة بيان الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن بعد جلسته، اليوم الأربعاء، الذي أكد عدم تغيير سياسته ازاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي،بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأكد الصفدي أن “لا سلام شاملا دون زوال الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة”.

كان الصفدي، أكد الموقف الأردني الثابت الراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها باعتبارها خرقا للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اعلن أول أمس الاثنين ان المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية ليست انتهاكا للقانون الدولي. (د ب ا)