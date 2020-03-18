الأردن: ارتفاع حالات كورونا إلى 33 إثر تسجيل 4 إصابات جديدة

أعلن الأردن، الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33.

صرح بذلك مدير “مستشفى الأمير حمزة” في العاصمة عمان، الخاص بالعزل الطبي لمصابي كورونا، عبد العزيز الخشمان، لتلفزيون “المملكة” (حكومي).

وبين الخشمان أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة.

ووصلت أعداد حالات الإصابة المؤكدة في الأردن، مساء الإثنين، إلى 29.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا قرابة 183 ألفاً في 162 دولة وإقليماً، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. (الأناضول)