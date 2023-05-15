الأردن: اقتصادي معروف يترك جثمان والدته للحاق بلص المقابر

ترك شخصية اقتصادية معروفة في الأردن، جثمان والدته خلال عملية دفنها، في مقبرة سحاب الإسلامية شرق العاصمة عمان، ليلحق بلص حاول سرقة محفظته.

وفي التفاصيل حاول لص الجنازات والمقابر، أن يستغل لحظة انشغال الشخصية الإقتصادية، بحمل نعش والدته لدفنها في القبر، ليسرق محفظته من الجيب الخلفي.

ولم يفلح اللص في إتمام عملية السرقة، بعد أن سقطت المحفظة على الارض والتقاطها من قبل صاحبها، وانتباه أحد المشاركين لما يحدث.

وانطلق اللص مسرعا إلى خارج المقبرة، ليلوذ بالفرار، بعد أن انكشف أمره، ومطاردته من قبل صاحب المحفظة الذي ترك جثمان والدته راكضا خلفه في محاولة منه للقبض عليه.

من جانبه حذر مصدر أمني، لموقع "عمون" الأردني من استغلال بعض اللصوص للمناسبات الحزينة، ولحظات الإنشغال فيها، مؤكدا أن كاميرات المراقبة ستكون لهم بالمرصاد لكشفهم واحالتهم للقضاء.

