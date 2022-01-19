الأردن.. الحسين رفض نصيحة عدم خروجه من السيارة الملكية

أعاد وزير الداخلية الأردني الأسبق حسين هزاع المجالي الاكرة إلى الوراء من خلال موقف نبيل حدث له مع عاهل البلاد حينئذ الملك الراحل الحسين بن طلال في الأردن.

وقال المجالي في على صفحته في برنامج التواصل الاجتماعي فيس بوك": "أتذكر في مثل هذا اليوم من العام 1999، بعد وصولنا بمعية الراحل العظيم الحسين رحمه الله، أن النصيحة كانت للحسين بعدم خروجه من السيارة الملكية، فالطقس كان باردا وماطرا في ذلك الوقت، وفي ذلك خطر على صحته".

وأضاف: "لكن الحسين رحمه الله أجاب إن الشعب الذي يقف لاستقبالي في هذه الأجواء وتحت المطر، يستحق أن أخرج إليهم وأرد عليهم التحية مهما كلف الأمر، ولا يجوز لي أن أبقى مختبئا داخل السيارة".

الملك الراحل الحسين بن طلال

وتابع قائلا: "رحم الله الحسين بن طلال وأسكنه فسيح جناته".

وحسين هزاع المجالي سياسي عسكري أردني، ووزير داخلية سابق في حكومة عبد الله نسور، ومدير الأمن العام سابقا، وهو نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق هزاع المجالي.

التحق بالقوات المسلحة الأردنية عام 1982 وترقّى لرتبة لواء عام 2002 وعضو في مجلس الأعيان الأردني منذ 19 يناير 2017.