الأردن.. الحكومة تكشف تفاصيل حادثة مستشفى الجاردنز

كشف الناطق باسم الحكومة الأردنية تفاصيل حادث انقطاع التيار الكهربائي في مسشتفى الجاردنز الخاص في العاصمة الاردنية عمان، والمستأجر من قبل وزارة الصحة لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقال دودين أن تماس كهربائي داخل مستشفى الجاردنز تسبب بإنزال قاطع الاضاءة داخل بعض الغرف.



وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أن مولدات الكهرباء المربوطة بالاجهزة الطبية تعمل من تلقاء نفسها فورا، ولذلك لم تقطع الكهرباء عن الاجهزة الطبية.



وقال في مداخلة عبر التلفزيون الأردني إن التحقيقات مكثفة حاليا والحكومة تنتظر نتائج التحقيق الكامل.

فحص الأنسجة مخبريا

وقال مصدر في الطب الشرعي، الأحد، إنه تم إرسال عينات لأنسجة أحد المتوفين في حادثة مستشفى الجاردنز لفحصها مخبريا.



وبين المصدر أن النتيجة تظهر بعد 48 - 72 ساعة.

زوج السيدة المتوفاة

وروى زوج السيدة المتوفاة في مستشفى "الجاردنز" في العاصمة الأردنية، عمان، جراء انقطاع التيار الكهربائي، تفاصيل الحادث المؤلم.

نقل موقع "عمون" عن الزوج، الذي لم يذكر اسمه، أن التيار الكهربائي انقطع عن الجناح الشمالي بقسم العناية المركزة في طابق واحد فقط من المستشفى.

وأوضح أن هذا حدث في تمام الساعة العاشرة و8 دقائق من ليل السبت، مشيرا إلى أن الجناح يضم 11 غرفة فيها 11 مريضا.

وذكر أن انقطاع التيار الكهربائي في الجناح استمر نحو 24 دقيقة، لافتا إلى أنه كان واصلا إلى بقية طوابق المستشفى.

ولفت إلى حدوث حالة من الإرباك خلال الفترة بين انقطاع التيار وتدارك إدارة المستشفى لأحوال المرضى.

وبين أن استخدام أجهزة بديلة لإنقاذ المرضى استغرق وقتا كذلك بسبب حاجة هذه الأجهزة إلى الكهرباء أيضا.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية حاولت إسعاف زوجته باستخدام البالون والنفخ، من أجل توصيل الأوكسجين إلا أن هذا جاء بعد فوات الأوان.

كما لفت إلى أنهم فشلوا في إنقاذها بإنعاش القلب، موضحا أن دقات القلب انخفضت إلى صفر وكذلك مستوى الأوكسجين.