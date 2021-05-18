الأردن: المواطنان المفرج عنهما من إسرائيل ليسا المتسللين الأحد

قالت وزارة الخارجية الأردنية، الإثنين، إن المواطنين اللذين أعلن وزير الداخلية مازن الفراية استعادتهما من إسرائيل ليسا هما من عبرا الحدود، الأحد.

كان الإعلام الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأحد “إلقاء القبض على أردنيين مسلحين بسكاكين بعد تجاوزهما الحدود”.

والإثنين، نقل رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عبد المنعم العودات، في مداخلة له خلال جلسة لمناقشة تطورات فلسطين، عن وزير الداخلية الإفراج عنهما.

لكن وزارة الخارجية أوضحت في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه مساء الإثنين، أنها لا تزال تتابع موضوع اعتقال مواطنين أردنيَين تم إلقاء القبض عليهما في إسرائيل، الأحد، بعد عبورهما الحدود.

وتابعت أنها وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في تل أبيب تتابع الإجراءات للإفراج عنهما.

وأشارت أنه تم اليوم الإثنين، وكما أعلنت وزارة الداخلية، تسلم مواطنَين آخرين كانا أيضا قد عبرا الحدود، دون أن تحدد موعد تسللهما.

وأكدت الوزارة أنها تتابع وتتحرى مع الجهات المختصة بخصوص الأنباء التي تحدثت عن وجود حالات تسلل أخرى.

والأحد، أعلن الإعلام الإسرائيلي، “إلقاء القبض على أردنيين مسلحين بسكاكين بعد تجاوزهما الحدود”.

وزعمت قناة “كان” الرسمية، أن “الشابين الأردنيين كانا في طريقهما إلى مدينة القدس”.

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية، وقفات احتجاجية في منطقة الأغوار الجنوبية، طالبت بفتح الحدود نصرةً لفلسطين.‎

والإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 212 شهيدا و 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ

جراح” (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين. (الأناضول)