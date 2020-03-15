الأردن: تسجيل 6 اصابات بكورونا.. والحكومة تدعو المواطنين لعدم التهافت على الشراء

أعلنت الحكومة الأردنية، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، ليصل عدد المصابين بهذه السلالة في المملكة لـ7 أشخاص.

وأفاد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، باكتشاف 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض.

وشدد على أن "القانون سيطبق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع"، مضيفا: "نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين وسنتخذ القرار المناسب حينها".

من جانبه، أوضح وزير الصحة، سعد جابر، أن الحالة الأوى من أصل الـ6 تم رصدها لدى مواطن قادم من بريطانيا يوم 8 مارس، وتم لاحقا تسجيل الإصابة بالفيروس لدى 4 سياح فرنسيين، مضيفا أن الإصابة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية غادرت المملكة بعد إقامتها ليومين في الأردن، وكانت قادمة من مصر، وأشار إلى أن جميع الحالات قادمة من الخارج.

وفي 2 مارس الحالي أعلن وزير الصحة الأردني عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد المنحدر من الصين وهي لدى مواطن قادم من إيطاليا.

وحاول رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تهدئة روع مواطنيه، ووقف تهافتهم على شراء السلع الأساسية والغذائية بعد إعلان قرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا، مساء أمس السبت

وقال الرزاز، في رسالة صوتية وجهها للمواطنين، إن مخزوننا من السلع الأساسية والغذائية والدوائية كاف ويفيض عن الحاجة

وأضاف أن الأردن لم يعلق رحلات الشحن البري والجوي والبحري للسلع والأغذية والأدوية، مؤكدا أنه لن يكون هناك نقص بأي منها في الأردن.

وبين الرزاز أن "التواجد في الأماكن المكتظة يزيد خطر انتقال العدوى من جهة، ومن جهة أخرى فإن تكديس المواد قد يؤدي إلى تلفها وانتهاء مدتها ما ينعكس سلبا على الجميع".

وحذر الرزاز من ارتفاع أسعار السلع بسبب الإقبال غير المبرر عليها، مبينا أن الإقبال على سلعة معينة يفوق الطلب المعتاد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.