الأردن تعلن تقليص فترة الحظر الشامل

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أنه تقرر فرض حظر شامل كل يوم جمعة حتى نهاية العام، مبينًا أنه سيبدأ أيضًا الحظر الليلي في تمام الساعة 10 للمؤسسات والساعة 11 للأفراد حتى نهاية العام.

وأوضح أنه سيتم إصدار أمر دفاع يوم الخميس المقبل، وذلك لتقييد عدد الأشخاص الموجودين في المطاعم بنسبة 50% من طاقتها وبما لا يتجاوز 6 أشخاص على الطاولة الواحدة.

وإلى هذا أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفاة و2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 40,972 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 414 حالة وفاة، وفقًا لما أوردته قناة «المملكة» الأردنية.