الأردن.. حصيلة إصابات قياسية وتطمينات بعد رصد المتحور الخفي

أعلن الأردن الاثنين، تسجيل 16226 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ بدء الجائحة، فيما سعت السلطات الصحية الى طمأنة المواطنين بعد اكتشاف حالات من المتحور الخفي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1225309 إصابة منذ بدء الجائحة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 13217 وفاة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 28.77%.

وقال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي إن المتحور الجديد "أوميكرون" أصبح السائد في المملكة.

ودعا البلبيسي المواطنين الى تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، والتي اكد انها تعطي حماية من الفيروس ومتحوراته بنسبة 80%، لافتا في السياق الى ان نسبة متلقي الجرعة الأولى في الأردن بلغت 71%، فيما تلقى 420 ألف شخص الجرعة الثالثة.

وفيما اكد انه تم تسجيل حالتين بالمتحور الخفي BA.2" في المملكة الاثنين، فقد أِشار الى انه جرى تسجيل حالات مشابهة في السابق، داعيا الى عدم الفزع لان هذا المتحور هو نفس أوميكرون السائد ويتم التعامل معهما كفيروس كورونا ومتحوراته.

وبين أن المتحور BA.2، موجودة في 70 دولة ومن ضمنها الأردن، لافتا إلى ان الإجراءات الوقائية تشمل الجميع، وان الكمامة فعالة للوقاية منه، والمطاعيم فعالة ضدهما.

وحول إدخالات المستشفيات لمصابي كورونا، قال إن الوزارة جاهزة لأي زيادة في دخولات المستشفيات، مبينا ان الطاقة الاستيعابية في المستشفيات عالية، وقادرة على استيعاب الزيادة في الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات.

وأشار البلبيسي في حديثه، عن صدور قرار منذ اسبوعين برفع الحظر عن دول جنوب افريقيا، وذلك في ظل انتشار المتحور "اوميكرون" في دول العالم، وأصبح السائد.

وحول حملة تطعيم طلبة المدارس، قال إن الحملة استأنفت اعمالها في المدارس وتم تطعيم 5200 طالب وطالبة، داعيا أولياء الأمور للموافقة على تطعيم أبنائهم، مما يسهم في العودة الأمنة للمدارس.