الأردن.. دعوة عشاء تطيح بوزيري الداخلية والعدل

استقال وزيران أردنيان من منصبيهما اليوم الأحد، بناء على طلب من رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة، على خلفية مخالفتهما لأوامر الدفاع.

وصدرت إرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021.

أوامر الدفاع

وقالت مصادر أن الخصاونة طلب من وزيري الداخلية والعدل، تقديم استقالتيهما لحضورهما مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لاوامر الدفاع

وصدرت إرادة ملكية، بالموافقة على تكليف توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، والدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من تاريخ 28/2/2021.

وقال وزير العدل التلهوني بعد تقديم استقالته في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن خدمة الوطن وجلالة الملك شرف لا يضاهيه شرف".

وأضاف: "الحمد لله خدمنا بإخلاص وحتى آخر لحظة، خدمة ارفع الرأس عالياً انها كانت في جميع مراحلها شريفة نزيهة".

وتابع، "واليوم أقدم استقالتي من الحكومة بسجل من العمل الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن وجلالة القائد المفدى".

صاحب دعوة العشاء

من جهت أكد صاحب دعوة العشاء التي اطاحت بوزيري الداخلية والعدل، أن الوزيرين حضرا في أخر الجلسة التي اقام بها المأدبة، ولم يستمر وجودهما في المطعم أكثر من 45 دقيقة.

وقال المهندس ضرار الصرايرة لموقع أردني، إنه دعا اصدقاء له ومنهم الوزيرين كونهما اصدقاء قدامى اضافة الى الوزير السابق حسين الصعوب، واخرين منهم بسام الحويان والدكتور باسم سعيد والدكتور معين فضة والدكتور ايمن مدانات والسيد سعاد ابو حمدان.

وأضاف أن مأدبة العشاء اقيمت يوم الخميس الماضي في مطعم بمنطقة الشميساني، والوزيران حضرا متأخران بسبب الازدحام المروري، ولم يتجاوز وجودهما 45 دقيقة بسبب ابلاغ المطعم لهم عند الساعة 8:45 ضرورة الخروج لاغلاقه بسبب أوامر الدفاع.

وبين الصرايرة الذي يمتلك شركة مقاولات، أن المطعم كان قد حضر لهم طاولتين منفصلتين، ولكن بطلب منه تم ضم الطاولتين من خلال وضع طاولة ثالثة في المنتصف، ليصبح طول الطاولة 4 امتار، مستهجنا ما حدث للوزيرين.

وأوضح أن مناسبة الدعوة كانت "جمعة" للاصدقاء قبل حظر يوم الجمعة، مشيرا إلى أن عدد الحاضرين كان 9 اشخاص فقط.

وقال الصرايرة، إنه خلال وجودهم في المطعم قدمت لجنة تفتيش من 8 اشخاص وضبطت الأمر، قائلا: "كأن الأمر متعمدا"، مشتبها بحالة ترصد للوزيرين.