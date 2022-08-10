الأردن.. ذبح صديقه ليفك بدمائه الرصد عن الكنز

أقدم شاب في الأردن على تسديد طعنات قاتلة في الرقبة الى صديقه، وذلك من اجل الحصول على دمائه واستخدامها من اجل فك الرصد عن كنز موهوم من الذهب، وذلك في جريمة كان جزاؤه عنها الحكم عليه بالاعدام.

وبحسب ما ذكره موقع "عمون" الاربعاء، فقد أصدرت محكمة التمييز الاردنية، قرارا أيدت من خلاله حكما لمحكمة الجنايات الكبرى قضى باعدام القاتل.

ووفق الموقع، فقد بدأت احداث الجريمة عندما اخبر الضحية الجاني بان هناك كنزا من الذهب مدفونا في منزل يعود لجده، وان هذا الكنز "مرصود"، أي ان عفريتا أو جنيا يحرسه، ولا يمكن فك الرصد عنه الا عبر "إسالة الدماء عليه".

وحينما فشل القاتل في اقناع صديقه بمساعدته على استخراج الكنز، رغم الحاحه عليه بذلك، اخذ يفكر في طريقة يستدرجه بها الى منزل جده ليدله على مكان الكنز، ومن ثم يقوم بقتله ويسفك دماءه ويسيلها قربانا للرصد.

وكما يذكر موقع عمون، فقد "جهز المتهم سكينا اشتراها لغايات قتل صديقه واستخراج الكنز، وفي يوم الحادثة تمكن من استدراجه الى منزل جده مدعيا ان هناك بعض الاشياء بحاجة الى اصلاح".

وتابع الموقع انه "أثناء جلوس المغدور حضر المتهم من خلفه واخرج السكين وقام بطعنه (10) طعنات في رقبته وكتفه ولاذ بالفرار".

وباحالته للمحاكمة جرمته محكمة الجنايات الكبرى بجناية القتل العمد وقضت باالحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت، وأيدت محكمة التمييز الحكم وقالت إن الحكم جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية من حيث الواقعة والتسبيب والعقوبة.