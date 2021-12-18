الأردن.. رئيس الوزراء "الخصاونة" في العزل المنزلي بسبب كورونا

قرر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، التزام العزل المنزلي، خلال الأيام المقبلة، وفق البروتوكول الصحي المعمول به في المملكة، بعد أن كشفت الفحوصات اصابة نجله وابنته بفيروس كورونا.

وتوقع الوزير الأسبق وليد المعاني أن تنتهي الموجة الثالثة من فيروس كورونا في الأردن نهاية شهر كانون الثاني 2022.

وقال المعاني عبر تويتر إنه يبدو أننا تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة.

وأضاف أن الأسبوع الوبائي انتهى بتسجيل 28 ألفاً و121 حالة، مع استقرار الايجابية عند 7%، وانخفاض الحالات النشطة إلى نحو 63 ألفاً.

وبين أن الخشية الآن من متحور أوميكرون.

7 حالات أوميكرون

واعلن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، في وقت سابق خلال مقابلة له مع "التلفزيون الأردني"، أن "الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ"أوميكرون"، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية".

وأضاف: "أوميكرون" سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات".

ودعا الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مضيفا: "المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا".