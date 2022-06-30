الأردن.. سلب محل صرافة بسلاح بلاستيكي

تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية، من القبض على شخصين قاما بالسطو المسلح على محل صرافة في منطقة المطار بالعاصمة عمان، وسلبا آلاف الدنانير، ليتبين من خلال التحقيقات معهما أنهما استخدما سلاحا بلاستيكيا في العملية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إنَّ فريقاً تحقيقياً خاصا من ادارة البحث الجنائي ومديرية شرطة جنوب عمان تولى التحقيق في قضية السلب التي وقعت على فرع احد محال الصرافة امس .

وكان شخصين مجهولين دخلا مساء امس الاول الى فرع احد محال الصرافة في منطقة طريق المطار، وقاما باشهار سلاح ناري على العاملين وسلب مبلغ 3 الاف دينار والفرار من المكان بواسطة مركبة تحمل لوحة ارقام مزورة كانت بحوزتهما دون وقوع اصابات تذكر.

وأكَّد الناطق الاعلامي، أن فريق التحقيق وبزمن قياسي تمكن من خلال التحقيقات وجمع المعلومات والادلة من تحديد هوية المشتبه بهما في ارتكاب الجريمة، إذ جرى التعميم والبحث عنهما والقي القبض على احدهما وضُبطت بحوزته المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتابع ان المشتبه به الثاني توارى عن الانظار، حيث تم فجر اليوم الخميس تحديد مكان وجوده ومداهمته والقاء القبض عليه عند محاولته الفرار، وضُبط بحوزته جزء من المبلغ المسروق .

وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط لارتكاب الجريمة وانهما استخدما سلاحاً بلاستيكياً وقاما بالتخلص منه، وسيتم إحالتهما لمحكمة امن الدولة.