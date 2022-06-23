الأردن.. شقيق الطالبة التي قتلت في جامعة خاصة يروي تفاصيل جديدة

كشف شقيق الطالبة إيمان ارشيد، التي قتلت اليوم الخميس، داخل إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة الأردنية عمان، تفاصيل ما جرى مع شقيقته قبل إطلاق النار عليها، بينما أكدت الاجهزة الأمنية أن البحث ما يزال جاريا عن القاتل.

وقال نور ارشيد لموقع "عمون" الأردني، إن شقيقته ايمان وعمرها 21 عاما، مواليد 22/7/2000، أوصلها والدها إلى الامتحان في الجامعة صباح اليوم الخميس كالمعتاد، حيث يقوم بايصالها إلى الجامعة يوميا.

وأضاف، أن العائلة تفاجأت باتصال هاتفي عند الساعة الحادية عشرة يبلغهم أن ابنتهم في المستشفى بعد اجراء الامتحان، ولدى وصولهم إلى المستشفى تفاجأوا بوجود مرتبات من الاجهزة الأمنية أمام غرفتها.

وعن سبب قتلها، أكد الشاب نور أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء اقدام الجاني على جريمته، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبررات لذلك.

ووفق شقيق ايمان فإن الأجهزة الأمنية أكدت أنه سيتم القاء القبض على الجاني، مبديا استهجانه واستنكاره للفعل غير المبرر.

وفي ذات الوقت أكد نور أن العائلة تحترم القانون الذي لا يمكن التعدي عليه، وستحرص على تحصيل حقها بالقانون في بلد القانون.

الأمن العام يحذر

من جانبه دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الجميع إلى عدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية.

وأكد أن تناقل وتداول مثل تلك الاخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها لافتا إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا.

وأشار إلى أن مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية تواكب التحقيق الجاري في القضية وستقوم بنشر مجرياته اولا باول ولحين احالة القضية للجهات القضائية.

"العلوم التطبيقية" تنعى إيمان ارشيد

من جهتها نعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها "إيمان ارشيد" من كلية التمريض، ونشرت على صفحة الجامعة الرسمية:

بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها "إيمان ارشيد" من كلية التمريض

وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.

وتتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون