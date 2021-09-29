الأردن: صدور الأحكام بحق متهمي "قضية الدخان"

أصدرت محكمة أمن الدولة في الاردن، اليوم الأربعاء، أحكامها بحق المتهمين بقضية "تهريب الدخان وتصنيعه"، وحكمت على المتهم الرئيسي رجل الأعمال المعروف عوني مطيع بالأشغال المؤقته 20 عاما والحبس سنيتن مع الرسوم.

وقررت المحكمة، حبس مدير عام الجمارك الأسبق بالسجن 10 شهور وقد أتم هذه المدة منذ توقيفه، عن تهمة إساءة استعمال السلطة وبراءته من باقي التهم.

وقررت المحكمة، تغريم المتهم الخامس عشر "جعفر ابو الفيلات" في قضية التَّبغ مبلغ 16 مليونًا و566 ألفًا و733 دينارا.

وبرأت المحكمة المتهم الحمود من تهمة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبراءته من جناية قبول الرشوة، وبراءته من جنحة التهريب الجمركي، وبراءته من التهرب الضريبي.

كما قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام في قضية التَّبغ عن المتهم العاشر بعد ثبوت وفاته خلال مجريات المحاكمة.



جاء ذلك بعد أن إستكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.



وعقدت الجلسة برئاسة القاضي د.ناصر السلامات وعضوية صفوان الزعبي وعفيف الخوالدة، والمدعي العام أمجد تادرس.

وقضت المحكمة أيضا بالحكم على المتهم محمود محمد حماد، وهو أحد المتهمين في قضية التبغ، بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ونصف مع الرسوم.

وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت محاكمة المتهمين بقضية التبغ في 12 مارس 2019.

وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة التبغ على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقا للائحة الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق