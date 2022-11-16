الأردن: إحباط تهريب مخدرات من سوريا.. والإشتباك مع المهربين

تمكنت قوات حرس الحدود الأردني، فجر اليوم الأربعاء، من احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات، والتصدي لمهربين حاولوا اختراق الحدود قادمين من الأراضي السورية.

ونقل بيان، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، قوله: "رصدت قوات حرس الحدود، محاولة مجموعة من المهربين، اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تحريك دوريات رد الفعل السريع، التي اشتبكت مع المهربين، وأصابت أحدهم، بينما تمكن آخرون من الفرار إلى داخل عمق الأراضي السورية.

من جهة أخرى أفاد بيان صادر عن مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الأربعاء، بأن عناصر مكافحة المخدرات، ضبطت مسافرا في مطار الملكة علياء الدولي، قادم من أمريكا اللاتينية، يخبىء داخل أحشائه كمية من "الكوكايين".

وقال البيان: "إن العاملين في إدارة المكافحة، داخل المطار، رصدوا لدى أحد المسافرين، مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، مما دفعهم ذلك لإصطحابه، إلى مستشفى البشير في العاصنة عمان، ليكتشفوا وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده، بعد تصويره بواسطة الأشعة.

وأشار البيان، إلى أن المسافر، الذي يحمل جنسية دولة من أمريكا الجنوبية، اعترف بمحاولة التهريب، مبينا أنه تم ضبط 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، داخل أحشائه.

وأوضح البيان، أنه تم إخراج 45 كبسولة "بواسطة الطرق الطبية، من جسد المهرب.

وخلال عام 2021، أحبط الجيش الأردني 361 محاولة تهريب وتسلل من الجانب السوري، وضبط 15,5 مليون حبة كبتاغون، بعدما بلغت كمية الكبتاغون المضبوطة 1,4 مليون حبة عام 2020.