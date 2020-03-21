الأردن: ضبط 155 شخصا خالفوا "حظر التجول"

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاردنية انه ومنذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم ٢ والقاضي بحظر التجول في الساعة السابعة من صباح السبت ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ١٥٥ شخصا خالفوا امر حظر التجول وجرى تحويلهم للمراكز الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

واكد الناطق الاعلامي انه لن يتم التهاون مع انفاذ امر الدفاع وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الاجراء القانوني بحقه، مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت اي ظرف كان .

من جانبه أكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد الشريدة، أن المدعون العامون المختصون باشروا التحقيق بقضايا متعلقة بمخالفات أمر حظر التجول.

وقال الشريدة إنه سيتم احالتها فورا للمحكمة المختصه لانزال العقاب الرادع بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وكان ورد لدوائر النيابة العامة في المملكة قضايا تتعلق بمخالفة امر الدفاع رقم ٢ القاضي بحظر التجول في جميع أنحاء المملكة.

ودخل أمر حظر التجول حيز التنفيذ في جميع مناطق المملكة في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت.



وأطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين وتحذيرهم بخصوص بدء العمل بأمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والذي يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم واغلاق جميع المحلات في جميع مناطق المملكة بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.



ويتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني عبر الرقم 911 في حال وجود حالات طبية طارئة، ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.



وبحسب أمر الدفاع رقم 2 الصادر عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.



وبحسب وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سيتم بعد غد الاثنين الاعلان عن أوقات محددة يسمح فيها للمواطنين بالخروج لقضاء حوائجهم الضرورية ووفق الية تعلن في حينه.



من جهته وأكد مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، العميد مخلص المفلح، أن اجراءات حظر التجول ورغم قسوتها الا انها تهدف الى حماية المواطنين وسلامتهم من فيروس كورونا، مشيرا الى ان ذلك اقل ما يمكن فعله للحفاظ على سلامة المواطن.



وقال المفلح إنه لا بد من وضع ضوابط لاختلاط المواطنين، والذي هو السبب الرئيس بانتشار الفيروس.



واضاف أن الجيش سيبقى قريب من المواطن ليقدم احتياجات المواطنين الملحة، سواء من علاج للحالات المرضية او الامور المعيشية، مؤكدا ضرورة البقاء في البيوت.



وبين المفلح أن جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الامير الحسين بن عبدالله يتابعان عن كثف الاجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والحكومة حفاظا على سلامة المواطنين.



وقال إن قائد الجيش اللواء الركن يوسف الحنيطي قدم في وقت متأخر من الليلة الماضية ايجازا بالاجراءات المتخذة لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

















