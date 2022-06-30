الأردن.. متسولون يهاجمون بالسكاكين "مكافحة التسول" ويهددونهم بالقتل

هاجم متسولون بالسلاح الأبيض (السكاكين) والحجارة فريق لمكافحة التسول في العاصمة الأردنية عمان، أثناء محاولة ضبطهم قرب إحدى الإشارات الضوئية في منطقة دير غبار.

كما هدد متسول عبر اتصال هاتفي بفرق مكافحة التسول، عبر الخط الساخن، الموظفين بالقتل، بعد أن شتمهم بعبارات نابية تمس الكرامة وتخدش الحياء.

وفي التفاصيل لدى محاولة ضبط احدهم عمل المتسولون الاخرون على رشق الحجارة تجاه الموظفين ومحاولة الاعتداء عليهم وشتمهم، ومن ثم لاذوا بالفرار.

وعملت وزراة التنمية الاجتماعية على تقديم بلاغ رسمي لدى المدعي العام بالحادثة والتهديد بالقتل حفاظا على سلامة وأمن موظفي فرق مكافحة التسول.

وأهابت الوزارة بالمواطنين التوقف عن تقديم اي اموال للمتسولين والذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض او الحاجة، ومساندة جهود الوزارة وشركائها من الأمن العام وامانة عمان والبلديات من اجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع وتسيء الى صورته وتحرم الاسر العفيفة من المساعدة

وبلغت نسبة الأطفال الذين ضُبطوا بين المتسولين في الأردن في العام الحالي 32.81%، وفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك قبيل بدء العمل بالقانون المعدل لقانون العقوبات.

وضُبط 4834 متسولا خلال العام الحالي، منهم 1586 طفلا، وفق تصريح مساعد أمين عام الوزارة لشؤون التنمية والرعاية محمود الجبور.

تغليظ العقوبات

وقال الجبور لقناة”المملكة” الأردنية، إن عدد الأطفال المضبوطين لتسولهم يبلغ 5800 خلال عام 2021، من أصل 13558 متسولا، وأوضح الجبور أن القانون المعدل لقانون العقوبات غلظ العقوبات للحد من تسول الأطفال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من: استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، أو عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش، أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور؛ بقصد التسول، أو وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب، وعند تكرار الأفعال السابقة لا تقل العقوبة عن 6 أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية” وفق القانون المعدل لقانون العقوبات.