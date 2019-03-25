محامو المتهمين طعنوا بإجراءات التحقيق الأولية كونها “أخذت تحت الضغط والضرب والإكراه”

طعن محامو “خلية البلقاء” المتهمة بتنفيذ تفجيرات ومواجهات مسلحة مع رجال الأمن، في أغسطس الماضي، بإجراءات التحقيق مع موكليهم، وذلك في أولى جلسات النظر بقضيتهم، بمحكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين.

ونقل تلفزيون المملكة (حكومي) على موقعه الإلكتروني بأن المحامين طعنوا بإجراءات التحقيق الأولية كونها “أخذت تحت الضغط والضرب والإكراه”.

وطالبوا وفق المصدر ذاته، بالإحالة للطب الشرعي، كون علامات الضرب موجودة على أجساد متهمين.

واعتبر المحامون أن “البث في المحاكمة ومن ضمنها الجلسة الابتدائية والختامية مخالف لقواعد حقوق الإنسان والعدالة الدولية والاتفاقات الدولية الموقعة من الأردن، كون جميع المتهمين لا يعني أنهم مدانون، وفي حال براءة أحدهم سيؤثر البث على حياتهم تأثيراً بالغاً، ولا يمكن جبر الضرر الذي سيلحق بهم”.

وكانت محكمة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين إبان القبض عليهم في أغسطس/ آب الماضي عدة تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وألقي القبض على المتهمين بعد مواجهة مسلحة مع الأمن الأردني في مدينة السلط (غرب)، بعد الاشتباه بمسؤوليتهم عن تفجير دورية للأمن في مدينة الفحيص، قرب العاصمة عمان.

وأسفر التفجير والمواجهة المسلحة عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم خمسة رجال أمن وثلاثة من أفراد الخلية بعد أن فجروا إحدى البنايات التي كانوا يتحصنون بها، فيما ألقي القبض على خمسة آخرين.