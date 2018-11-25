الأردن.. مذكرة نيابية تدعو لإعادة العلاقات مع قطر

مجلس النواب الأردني

دعت مذكرة نيابية تبناها النائبان في البرلمان الأردني مصلح الطراونة، ومنتهى البعول إلى إعادة العلاقات الأردنية القطرية إلى ما كانت عليه قبل المقاطعة.

وحثت المذكرة الحكومة الأردنية على إعادة سفير عمان إلى الدوحة وإعادة سفير قطر إلى الأردن.

وأعلن الأردن في 6 يونيو 2017 عن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسحب سفيره من الدوحة، كما طالبت الحكومة الأردنية السفير القطري بمغادرة عمان.

وجاء هذا القرار في ظل الأزمة الخليجية المندلعة على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر الصيف الماضي، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت بلدان المقاطعة الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات.