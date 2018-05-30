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الأردن: مشاركة واسعة في إضراب احتجاجا على تعديل قانون ضريبة الدخل

الأردن: مشاركة واسعة في إضراب احتجاجا على تعديل قانون ضريبة الدخل
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