الأردن.. مُفبرك فيديو طفلته الباكية عند قبر أمها في قبضة الأمن (فيديو)

اعلنت مديرية الأمن العام الأردنية الثلاثاء، القبض على رجل قام بفبركة فيديو لابنته الطفلة وهي تشكو سوء المعاملة وتبكي قرب مقبرة زعم ان والدتها مدفونة فيها، وذلك من اجل ابتزاز التعاطف و"حصد المشاهدات"

وجرى نشر الفيديو الاثنين، على مواقع التواصل، ولكن دون ان يتضح مكان المقبرة او تاريخ التصوير.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّه تم فتح تحقيق بعد انتشار الفيديو الذي يظهر "طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر".

واضاف ان التحقيق استهدف "تحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها".

إلقاء القبض على والد طفلة قام بتصويرها بصورة محزنة ومفبركة لحصد مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي



للتفاصيل || https://t.co/KOoOVhE7rZ#الأردن #الأمن_العام pic.twitter.com/8AJX3yJxNy — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) October 11, 2022

وتابع الناطق الاعلامي ان التحقيقات وجمع المعلومات قادت الى "تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها، وأُلقي القبض على والدها بعد أن تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة".

استغل طفلته وادعى وفاة زوجته لتسول المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي



إحالة أب أردني إلى القضاء بعدما فبرك فيديو لطفلته بقرب مقبرة لحصد التعاطف والمشاهدات على المنصات الرقمية#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/KDVzhWoyGj — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 11, 2022

وأشار الى ان والدها اعترف "بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه".

ونوه الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الى ان ادارة حماية الأسرة التابعة للمديرية تولت "التحقيق في القضية لإحالة الشخص للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمن الحماية لها وضمان عدم تكرار ما حصل معها مستقبلاً".