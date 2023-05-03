الأردن: مقتل أحد وجهاء "الزرقاء" بكمين من أقاربه

البوابة - تعرض أحد وجهاء محافظة الزرقاء الأردنية، للقتل على يد 6 من أقاربه، الذين تشاركوا في التفكير والتخطيط لتلك الجريمة، حيث تم العثور على جثة المجني عليه داخل منزله بمنطقة لواء الهاشمية.

وهزت الجريمة، بحق الرجل الخمسيني (م.أ)، الاردنيين، خاصة وأن المغدور قتل بالضرب المبرح من قبل أقاربه، وهو يعتبر من الشخصيات العامة والمعروفة في منطقته، كما أنه من الأشخاص الذين يصلحون ذات البين والمتفارقين والمتخاصمين.

وأكدت مديرية الأمن العام، وجود شبهة جنائية بوفاة المجني عليه، عقب فحص الجثة والكشف عليها من قبل الطب الشرعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي: "إنَّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بوجود شخص (م.أ) متوفياً داخل منزله في منطقة الهاشمية، إذ تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة من قبل الطب الشرعي تأكد وجود شبهة جنائية بوفاته".

وأضاف السرطاوي، أن البحث الجنائي ومديرية شرطة الزرقاء، عملوا على تشيكل فريق تحقيق خاص، لجمع الأدلة والمعلومات حول الضحية، من مكان العثور على الجثة.

وأكد الناطق الإعلامي، القاء القبض على ثلاثة اشخاص من أقارب المغدور، بعد أن قادت الأدلة والمعلومات للإشتباه بهم، مبينا أن التحقيقات معهم كشفت أنهم قاموا باصطحاب المغدور إلى منطقة خالية من السكان رغما عنه.

وأشار، إلى أن ذلك تم بتحريض من ثلاثة آخرين من أقاربهم إثر خلافات بينهم من أجل ضرب الضحية هناك، منوها إلى أنه بعد ذلك قاموا بضربه وخنقه، وأنه بعد فقدانه الوعي حملوه وأعادوه إلى منزله.

وقرر المدعي العام، توقيفهم جميعاً إضافة إلى توقيف ثلاثة آخرين جرى إيداعهم بتهم التحريض والتدخّل بالقتل.