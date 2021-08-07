الأردن.. مقتل شخص واصابة آخرين خلال محاولتهم التسلل من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم السبت، عن مقتل شخص واصابة آخرين بجروح، إثر محاولة تسلل مجموعة إلى البلاد عبر الحدود من سوريا، بقصد تهريب المخدرات.

وقال المصدر إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم، ولاذ الباقي بالفرار إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وكمية من مخازن الذخيرة وجهاز اتصال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".