الأردن: مواد محظورة في الخبز والحمص تثير القلق (فيديو)

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، نزار مهيدات، أن المؤسسة اتخذت إجراءات فورية لمنع استخدام مواد كانت تدخل في إعداد الخبز والحمص ومنتجات غذائية أخرى، وتبين أنها ضارة وغير مسموح بها في تلك الصناعات.

وفي مقابلة تلفزيونية على قناة "المملكة"، أوضح مهيدات أنه تم تعديل القواعد الفنية بعد أن تبين ضرر تلك المواد، وأنه غير مسموح بها في صناعة الأغذية.

وأشار إلى أن المادة المكتشفة التي تحمل اسم "المُبيض" كانت تستخدم لغايات الغش ومحظورة بموجب القانون.

وأكد مهيدات أن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة تقوم بجولات تفتيشية لضبط تلك المادة المحظورة، والتي يتم تطبيق عقوبات قانونية صارمة على المخالفين.

ثبوت وجود مواد مبيضة ضارة كانت تستخدم في الخبز والحمص ومنتجات غذائية أخرى وتم منع استخدامها | المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات#الأردن #صوت_المملكة #هنا_المملكة pic.twitter.com/2dviROwEuK — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 9, 2023

وفي سياق ذي صلة، أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة سابقًا عن منع استخدام مادة برومات البوتاسيوم (E924)، والتي تُستخدم عادة كمؤكسد قوي للدقيق في صناعة المخبوزات.

وأشارت لجنة مشتركة بين المؤسستين إلى أنه تم منع استخدام تلك المادة بسبب الشكوك في كونها مادة مسرطنة، وأكدت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان على تصنيف مادة البرومات على أنها سبب محتمل للسرطان لدى البشر.

