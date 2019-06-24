الأردن: نساند السعودية في إجراءات الحفاظ على أمنها

أدان الأردن، الاثنين، بـ”أشد العبارات”، الهجوم الذي استهدف مطار أبها السعودي، من قبل الحوثيين.

ونقلت الخارجية الأردنية في بيان عن متحدثها سفيان القضاة، قوله: “إن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة وأن المملكة تساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله”.

وأكد القضاة “تضامن الأردن الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم حماية أمنهم واستقرارهم، وعبر عن صادق التعازي بالمتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل”.

وأفاد إعلام سعودي، الأحد، بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة، في مواقف سيارات مطار أبها، جنوبي المملكة.

وفي وقت سابق ، قال متحدث عسكري لجماعة “الحوثي” باليمن، إن “سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة بطائرات “قاصف 2K” على مطاري جيزان وأبها الإقليميين”.

وأشار، وفق فضائية “المسيرة” التابعة لمليشيات الحوثيين، إلى أن “العملية الأولى كانت باتجاه مرابض الطائرات وأهداف عسكرية هامة في مطار جيزان وأصابت هدفها بدقة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها وأصابت هدفها بدقة”.

وفي الآونة الأخيرة، كثّفت جماعة “الحوثي” من هجماتها الجوية على منشآت سعودية.

وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ”عمل إرهابي”، عبر “مقذوف” أطلقته جماعة “الحوثي”، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ “كروز”. (الأناضول)