الأردن.. هددها بالصور العارية فكان مصيره الأشغال الشاقة

نال صاحب اسبقيات في الأردن جزاءه العادل بعدما هدد فتاة بإرسال صورها العارية التي حصل عليها بطرق ملتوية الى والدها، حيث قررت محكمة الجنايات الكبرى وضعه في الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

ونشرت صحيفة "الغد" الاثنين، تفاصيل القضية التي قالت انها تعود الى ثلاث سنوات مضت، عندما وقعت الفتاة (19 عاما) على إعلان في فيسبوك عن وظيفة، حيث بادرت الى الاتصال مع المعلن الذي طلب إليها تزويده بصور شخصية لها اضافة الى صورة عن هويتها الشخصية لغايات التعيين.

وقالت الصحيفة انه بعد ارسال الفتاة ما طلبه منها، تطورت العلاقة بينها وصاحب الاعلان الذي أخبرها أن طبيعة عملها ستكون استدراج أحد الأشخاص إلى إحدى الشقق وتصويره وهو عار ليتم ابتزازه فيما بعد، إلا أن المشتكية رفضت ذلك.

وتابعت انه مع استمرار توثق العلاقة بينه والفتاة، طلب هذا الشخص منها في مرحلة لاحقة إرسال صور عارية لها، فاجابته الى طلبه وارسلت له صورا تظهرها عارية من نصفها الأعلى.

وحدث ان أبلغت الفتاة هذا الشخص برغبة والدها ببيع منزله، فأخبرها بوجود شخص آخر (هو المتهم الثاني في القضية) يرغب بشراء هذا المنزل لخاله.

وفي تلك الفترة تمكن الشخص الأول من اختراق صفحة الفتاة على ”فيسبوك“ ونسخ جميع المحادثات الموجودة فيها.

وفي حزيران/ يونيو 2018، تلقت الضحية اتصالا هاتفيا من (المتهم الثاني)، والذي قام بالتعريف عن نفسه وأنه صديق للأول، وأصبح هناك تواصل بينهما.

وأصبح المتهم الثاني يهددها ويطلب منها إرسال صور عارية لها، بعد أن أخبرها بوجود صور عارية لها بحوزته، حيث كان على علم بموضوع الصور العارية من المتهم الأول.

وعلى إثر التهديد، أرسلت الضحية صورا ومقاطع فيديو لها وهي عارية من الملابس عبر تطبيق ”ماسنجر“، وبعد تهديد المتهم الثاني لها طلب ممارسة الفاحشة معها، وبعد رفضها ذلك أرسل رسائل إلى هاتف والدتها لتقوم الأخيرة بتقديم شكوى.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني بالأشغال الشاقة 5 سنوات بتهمة جريمة هتك العرض مكررة 15 مرة وعدم مسؤولية المتهم الأول؛ كونها أرسلت له الصور بإرادتها.