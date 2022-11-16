الأردن.. وفاة "الذنيبات" المراقب العام السابق للإخوان المسلمين

توفي اليوم الأربعاء، المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، عبد المجيد الذنيبات، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأسابيع الماضية.

ويعتبر الذنيبات، أول مراقب عام لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المرخصة، في المملكة، عقب الخلافات التي شهدتها الجماعة خلال السنوات الماضية، وأدت إلى حدوث انقسامات عميقة بين قيادات الصف الأول لإخوان الأردن.

ونعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عبد المجيد الذنيبات، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم.

وأشاد الفايز بمناقب الذنيبات ودوره الكبير، خاصة في مجال العمل البرلماني ودوره التشريعي والرقابي في مجلس الأعيان.

انضم الراحل الذنيبات، لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن عام 1960، واختير في عام 1993 ، نائبا للمراقب العام للجماعة ، وانتخب بعدها عام 1994 مراقباً عاماً خلفاً للمراقب السابق محمد عبد الرحمن خليفة بعد أربعين عاما متواصلة من قيادة الجماعة، وتم تجديد إنتخابه عام 1998، واستمر في منصبه إلى عام 2006 حينما قرر الاستقالة، وانتخب بعده سالم الفلاحات، خلفاً له.

والراحل الذنيبات، من مواليد منطقة الجديدة بمحافظة الكرك -150 كم جنوب العاصمة عمان-، في 5 تشرين أول 1945 ، وأصوله تنحدر من عائلة فلاحية، وتوفي والداه وهو لا يزال رضيعاً قبل أن يتم سنته الأولى.

ويحمل الذنيبات شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة دمشق، التي انتسب اليها عام 1964، بعد أن انهى دراسته الثانوية في الكرك عام 1962.